Diretta Lazio-Frosinone ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Lazio chiude il programma del venerdì della 18ª giornata di campionato contro il Frosinone di Di Francesco cercando il 2° successo consecutivo il tutto senza Luis Alberto e Immobile da qui al prossimo mese. Maurizio Sarri deve modellare un nuovo prototipo di Lazio. La rivoluzione parte dal centrocampo, stasera contro il Frosinone all'Olimpico i tre volti nuovi della mediana sono tutti figli del mercato estivo. In casa Frosinone sono solamente 5 i punti di distacco alla vigilia della sfida sul campo della Lazio, il derby laziale in programma stasera rappresenta un crocevia importante per la formazione di Eusebio Di Francesco che dovrà fare a meno di molti giocatori: "Abbiamo delle carenze dal punto di vista dei ruoli, non ci sono più terzini a disposizione e dobbiamo adattare tante situazioni. Sarà assente anche Ibrahimovic, che non ha recuperato. Abbiamo rimesso in gruppo Reinier, pur se ha svolto un allenamento leggero. Mazzitelli, invece, ha lavorato con maggiore continuità con la squadra, gli manca un po’ di intensità. Cuni? Ha svolto tutta la settimana di lavoro dopo un problema al ginocchio. Sarà della partita, non so se partirà titolare o dalla panchina".