La Fiorentina vola, il Toro non decolla mai. Il verdetto del Franchi parla chiaro: premia la terza vittoria consecutiva dei viola nell'ultimo mese (la quarta di fila in casa, la sesta fra campionato e coppe, compresa quella ai rigori in Coppa Italia sul Parma), issa Italiano a quota 33, terzo accanto al Milan, in piena zona Champions, in attesa della partita dei rossoneri con il Sassuolo. I granata, invece, rimangono inchiodati su quell'altalena di rendimento che ne frustra velleità e ambizioni: nell'arco di 32 giorni, sconfitta a Bologna, vittoria sull'Atalanta, pareggio con il Frosinone che il Toro aveva eliminato dalla Coppa Italia, vittoria sull'Empoli, pareggio a Udine, sconfitta a Firenze. La sincerità di Juric è lo specchio della fine anno granata: "Tutti noi vogliamo fare qualcosa in più, vincere questo tipo di gare per alzare l'asticella, ma non ci stiamo riuscendo”.