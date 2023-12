Diretta Atalanta-Lecce ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Gian Piero Gasperini si prepara a sfidare il Lecce sapendo che non sarà di certo semplice, l'anno scorso i salentini presero 6 punti su 6 all’Atalanta, ma per restare in alto serve una vittoria. I convocati sono 23 (aggregato anche il difensore della Primavera Comi, maglia numero 53), out Hateboer per un mese e sulla destra dovrebbe spuntarla Zappacosta su Holm e Zortea. In porta potrebbe esserci ancora Carnesecchi, che il tecnico ha scelto nelle ultime partite per eventualmente fare scelte nel mercato di gennaio. Il Lecce vola a Bergamo in emergenza totale. Roberto D’Aversa deve fare a meno anche di Sansone, che si aggiunge allo squalificato Banda, recuperando però Kaba, che potrebbe partire dal primo minuto. Da verificare chi prenderà il posto di Pongracic, squalificato anche lui, in difesa e quali saranno le soluzioni sugli esterni.