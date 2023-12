Diretta Milan-Sassuolo ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

A San Siro nelle ultime 3 stagioni il Sassuolo ha sempre vinto anche con risultati mortificanti per il Milan: 1-2 ad aprile 2021 con doppietta di Raspadori; 1-3 a novembre 2021 caratterizzato dall'autorete di Kjaer; 2-5 a gennaio 2023, con addirittura 3 reti prese nel giro di dieci minuti nel primo tempo. I rossoneri non possono commettere altri passi falsi in questo 2023, stesso discorso per i neroverdi: il ‘diavolo' è 3° ma deve guardarsi le spalle dalla concorrenza perché risucchiato nel mischione delle squadre in corsa per un posto in Champions; gli emiliani, reduci dalla sconfitta in casa col Genoa, sono appena a +3 sulla zona retrocessione. Quanto alle probabili formazioni, Pioli deve fare i conti con l'emergenza in difesa che s'è fatta preoccupante anche per lo stop di Tomori. Non è certo la prima volta in stagione che ha dovuto trovare soluzioni alternative per estrema necessità. Il Sassuolo avrà Berardi in squadra nel tridente alle spalle di Pinamonti.