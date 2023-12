Lazio-Frosinone, le pagelle: non il solito Barrenechea, Kaio si muove tanto

Marusic 6 Non ha colpe particolari ma il supporto in fase offensiva è quasi inesistente.



Patric 7 Puntuale in difesa, sua la rete della tranquillità.



Gila 6.5 A volte impreciso ma sempre efficace.



Pellegrini 6.5 Primo tempo per prendere le misure, nella ripresa va vicino al gol prima di essere costretto al cambio. Hysaj (9' st) 6 Entra col piglio giusto.



Guendouzi 6 Un piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite. Suo il mani del rigore.



Rovella 6 Prova a dettare i tempi ma, spesso, fatica a trovare il varco giusto. Cataldi (41' st) ng.



Kamada 5 Non alza mai il ritmo, un corpo estraneo. Vecino (21' st) 6 Buon impatto sulla gara.



Felipe Anderson 5 Non si nota mai, spettatore non pagante. Isaksen (1' st) 7.5 Ingresso decisivo: prima serve a Castellanos la palla del pareggio, poi timbra il gol del sorpasso.



Castellanos 7 Spende tante energie in fase di non possesso. Corona una ottima prestazione con un gol tanto difficile quanto importante e un assist.



Zaccagni 6.5 Il più vivace del tridente iniziale, gli manca un pizzico di precisione. Pedro (41' st) ng



Sarri 6.5 Primo tempo anonimo, poi azzecca i cambi e mette in cascina tre punti preziosi per rivedere la zona Europa.

Soulé non basta al Frosinone, vince la Lazio