Genoa-Inter, Irrati al Var sbaglia come Doveri. Le pagelle

Sommer 5 Uno dal suo curriculum, sul colpo di testa di Dragusin poteva decisamente fare di più. E pure nel secondo tempo, sulla testata di Vasquez, non è preciso nell’intervento.



Bisseck 6 Al di là di quanto accade sul gol interista, conferma quanto di buono fatto ultimamente: Inzaghi ha trovato un titolare in più. Pavard (45' st) ng



Acerbi 6 Sfiora l’autogol (33' pt) e quando il Genoa accelera resta a galla soltanto grazie all’esperienza. Nella ripresa un gran intervento di Martinez gli nega la rete.



Bastoni 6 Dietro soffre il giusto, prova a dare qualità con un paio di lancioni nella fase finale del match.



Darmian 5.5 Tiene la posizione, mentre latita in fase di spinta. Dumfries (33' st) ng



Barella 6 È il termometro dell’Inter e, quando sbraccia, non è mai un bel segnale. In una notte di sofferenze è attore protagonista sul gol. Frattesi (33' st) ng



Calhanoglu 5.5 Se l’Inter rumina calcio senza grandi idee è anche per demerito suo.



Mkhitaryan 5.5 Va in difficoltà contro avversari indemoniati. Klaassen (45' st) ng



Carlos Augusto 5 C’è lui sul più forte colpitore di testa del Genoa, segno che qualcosa non sia andato sull’angolo dell’1-1. Prima aveva impegnato Martinez con un bel tiro.



Thuram 5 Palloni giocabili pochini, ma lui fa troppo poco per divincolarsi dalla ragnatela che gli tessono intorno i soldatini di Gilardino.



Arnautovic 6.5 Il gol è talmente facile da sembrare banale, lo stesso non si può dire di un paio di giocate alquanto ispirate per liberare i compagni. La miglior prestazione da quando veste nerazzurro. Sanchez (26' st) 5 Non la prende mai.



All. Inzaghi 6 Prova a vincerla con i cambi ma non ci riesce. Però va visto il bicchiere mezzo pieno: un anno fa questa partita l’Inter l’avrebbe persa.