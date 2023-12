Fiorentina-Toro, CalVARese: La Penna attento e pure saggio

Federico La Penna è una delle “novità” più importanti di quest’anno. L’arbitro romano ha già 40 anni e non si gioca la qualifica di internazionale, ma era stato fuori per mesi a causa di problemi burocratici e ha saputo risalire la china con pazienza e dedizione. In questa stagione sta dimostrando di essere una risorsa affidabile per Rocchi, anche nei big match (ha diretto Napoli-Fiorentina e Atalanta-Milan). Proprio sotto gli occhi del designatore se la cava bene al Franchi, in un match che non ha presentato episodi dubbi nelle due aree di rigore.