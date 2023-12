Juve-Inter, derby sul Decreto Crescita: tra coppe e Mondiali, la verità nei numeri

TORINO - L’abolizione immediata del Decreto Crescita e dei suoi conseguenti e consistenti vantaggi fiscali per l’acquisto di calciatori stranieri ha sconvolto i piani dei club di Serie A e ha sollevato un coro di accorati lamenti. Con un’eccezione clamorosa, perché tra le società top c’è chi rivendica la peculiarità di un percorso virtuoso che permette di tamponare gli effetti di questa decisione. È il caso dalla Juventus che può contare sul percorso virtuoso innescato dal progetto Seconda Squadra, ora rinominata Next Gen, avviata con lungimiranza (innegabile questa sì) dalla gestione Andrea Agnelli. Ed è curioso come le sottolineature di Massimiliano Allegri su questa dinamica siano state pronunciate praticamente in parallelo a quelle di Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, uno dei più fermi nel contestare l’abrogazione e tra coloro che più ha prefigurato scenari foschi per il calcio italiano. Con l’effetto, così, di assistere a un altro capitolo dell’infinita sfida a distanza tra bianconeri e nerazzurri.