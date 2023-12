Milan, ci pensa Pulisic: Sassuolo ko! Gioia Salernitana a Verona

MILANO - Il Milan torna al successo battendo in casa il Sassuolo per 1-0 nel segno di Christian Pulisic (6° gol in campionato). Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 con i padroni di casa molto propositi se non troppo (2 gol annullati in fuorigioco a Bennacer e Leao), nel secondo si sblocca il match. Al 59' Bennacer pesca bene il taglio di Pulisic dentro l'area, Thorstvedt interviene in scivolata ma devia leggermente il pallone e lo statunitense di destro batte Consigli per il vantaggio rossonero. Gli emiliani hanno qualche fiammata come al 72' quando Laurienté arriva al limite dell'area di rigore, fa partire il tiro ma Maignan è vigile e para bloccando la sfera. Pioli che al 73' fa debuttare in Serie A il giovane Kevin Zeroli (capitano della Primavera) sostituendo uno stanco Loftus-Cheek. Negli ultimi 10 minuti i ragazzi di D'Aversa provano l'assalto ma senza mai impensierire seriamente il Milan che risponde alla Fiorentina tenendosi il 3° posto (36 punti a 33).