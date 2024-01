Diretta Bologna-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Bologna riceve il Genoa nell'anticipo che apre il 19° turno di Serie A. La squadradi Thiago Motta è quinta in classifica con 31 punti ed è reduce dalla sconfitta in casa dell'Udinese. Presenta una delle difese meno battute del campionato con 15 reti al passivo e ha un ottimo rendimento casalingo, con sette vittorie e un pareggio in 9 partite al Dall'Ara. Il Genoa invece staziona a metà classifica con 20 punti e ha ottenuto due pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, vincendo con il Sassuolo e paeggiando contro Juve e Inter.