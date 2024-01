Diretta Inter-Verona ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - L'ultima del girone di andata della Serie A 2023-2024 offre nel lunch match dell'Epifania la sfida tra la capolista Inter e il Verona. A San Siro i nerazzurri di Inzaghi, dopo il pareggio di Genova, vogliono mantenere il vantaggio dalla Juventus per laurearsi campioni d'inverno. I tre pareggi nelle ultime cinque gare contro Real Sociedad in Champions, Bologna in Coppa Italia nei 90 minuti e Genoa in campionato, possono essere il campanello d'allarme per Inzaghi che ritorva finalmente Lautaro Martinez nel tandem offensivo con Thuram. Dall'altra parte c'è il Verona che ha perso soltanto due delle ultime sei gare acciuffando il 17° posto in classifica a pari merito con il Cagliari penultimo, a 2 lunghezze dall'ultimo posto della Salernitana. Per Baroni l'impresa è ardua ma c'è da riscattare l'ultimo ko dell'anno arrivato proprio contro l'altro Inzaghi, Filippo, che con i granata ha rimesso in discussione tutto nella zona salvezza.