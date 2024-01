Diretta Frosinone-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - La prima gara del nuovo anno rappresenta un banco di prova importante per il Frosinone. Tra le mura amiche dello stadio “Benito Stirpe” contro il Monza, infatti, è necessario invertire un trend negativo che ha portato l’undici ciociaro cad avere soli cinque punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica.. Tanti i dubbi legati alla formazione iniziale Di Francesco con le condizioni di Ibrahimovic, Lirola e Mazzitelli da valutare, quest'ultimo candiato a tornare titolare in mezzo al campo con Barrenechea. Davanti Soulé ma senza Kaio Jorge che potrebbe partire dalla panchina per lasciar spazio a Cheddira. In piena linea con i propositivi di salvezza, il Monza si presenta al cospetto del Frosinone con la possibilità di migliorare il record di punti del girone d’andata dell’anno scorso, già eguagliato. I brianzoli di Palladino arrivano in Ciociaria recuperando Pablo Marì dalla squalifica e potendo contare anche su un maggior minutaggio di Vignato e sul rientro di Izzo almeno per la panchina dopo il problema al ginocchio avuto a Napoli. Per il resto rimangono fuori Caprari, Gomez, Andrea Carboni e Maric, mentre sarà l’ultima partita prima della partenza per la Coppa d’Africa per Machin.