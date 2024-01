Soulé, autogol e rigore: il Frosinone reagisce ma cade con il Monza

Frosinone-Monza, la partita

Ospiti che si fanno pericoli al 9' con Colpani, tiro uscito di poco sul primo palo, e poi al 18' sbloccano il parziale: tiro sporco di Carboni che però diventa un assist perché con Dany Mota si avventa sulla palla vagante al limite dell'area piccola e di destro batte Turati per l'1-0 Monza. Al 24' i padroni di casa hanno una ghiotta occasione con Cheddira che da pochi passi manda fuori di testa ma, per sua fortuna, l'azione viene annullata per fuorigioco precedente. I ciociari provano l'assalto, al 32' punizione pericolosa di Harroui dalla distanza con Di Gregorio (sostituito al 41' per infortunio) che si fa trovare pronto , ma si sbilanciano troppo e sul finire del primo tempo i brianzoli sono cinici: ripartenza micidiale con assist in verticale di Dany Mota, controllo perfetto di Carboni che si ritrova a tu per tu con Turati e lo batte di sinistro.

Inizio di secondo tempo ad alte emozioni: Soulè in scivolata cerca di intercettare il passaggio di Carboni ma sfortunatamente nel suo intervento devia al palla nella sua porta con Turati impotente per il 3-0 Monza al 55'. Il Frosinone però non si scoraggia: al 57' Harroui si inserisce bene su assist di Monterisi e di prima batte Sorrentini riaprendo la partita sull'1-3 mentre al 76' Soulé trova la sua redenzione segnando il rigore del 2-3! Nel finale i ragazzi di Palladino fanno buona difesa senza concedere occasioni.