Var, dov'è l'uniformità di giudizio? Serve chiarezza anche per il bene dell'Inter

Non posso e non voglio credere alla malafede, alle partite o ai campionati decisi dall’alto e a tutto il ciarpame complottista. Ma nello stesso tempo non posso e non voglio credere che sia possibile commettere un errore come quello di Luigi Nasca al Var . Perché non ci sono ragioni tecniche plausibili, non c’è un problema di immagini poco chiare, né di difficile interpretazione del regolamento.

Var, e l'oggettività?

È necessario, dunque, che ci venga spiegato in modo convincente cosa diavolo sia successo ieri nella sala Var di Inter-Verona, per il bene del campionato e, soprattutto, per il bene dell’Inter, che per vincere non ha bisogno di questo tipo di aiuti. Anche perché dopo questa prima parte di campionato è lecito chiedersi cosa e come vengono prese le decisioni nelle stanze di Lissone, dove spaccano i fili d’erba per valutare un fuorigioco e annullano gol per un tacchetto, ma poi si perdono il mani di Bani, la spinta di Bisseck e la gomitata di Bastoni. Non erano forse i “chiari ed evidenti errori” quelli condannati a scomparire dall’avvento del Video Assistant Referee? Perché l’impressione è che siano ancora fra noi e, ancora peggio, che stia trionfando la discrezionalità nell’utilizzo del Var e nei suoi giudizi (cioè il contrario dell’oggettività che ci era stata venduta).