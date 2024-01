Diretta Salernitana-Juve ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Il girone d'andata della Juventus si chiude alle ore 18 allo stadio Arechi con la sfida contro la Salernitana. I bianconeri di Massimiliano Allegri devono vincere per rispondere al "pazzo" successo dell'Inter sul Verona e tornare a -2. Di fronte si troveranno ancora i granata di Pippo Inzaghi, battuti solo giovedì in Coppa Italia con un roboante 6-1. Rispetto alla gara di pochi giorni fa, il tecnico della Vecchia Signora deve fare i conti con l'assenza di Federico Chiesa, rimasto fuori dalla lista dei convocati per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro rimediato in allenamento. Madama, però, è reduce da quattordici risultati utili consecutivi, undici vittorie e tre pareggi, e non vuole fermarsi per continuare a coltivare il sogno scudetto e blindare quel quarto posto che significherebbe ritorno in Champions League. I campani, invece, partiti piuttosto male (Pippo Inzaghi ha preso il posto di Paulo Sousa), sono in ripresa e negli ultimi due turni hanno fermato sul 2-2 il Milan all'Arechi e sbancato il Bentegodi nella sfida salvezza contro l'Hellas (1-0).