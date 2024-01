Diretta Empoli-Milan ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Inizia oggi una settimana importante per la stagione del Milan , visto che tra la trasferta di Empoli , il quarto di finale di Coppa Italia, con l’Atalanta di mercoledì, e il posticipo contro la Roma, di domenica sera, ci sono in ballo punti pesanti per il cammino verso un posto Champions e la qualificazione alla semifinale della coppa nazionale che è un obiettivo concreto per i rossoneri che non la vincono dalla stagione 2002-03. Il Milan apre il programma della 19ª giornata cercando quel successo esterno che manca da tre mesi Genova con la chance si poter allungare sulle inseguitrici al 3° posto dopo la frenata del Bologna e la sconfitta della Fiorentina.

Empoli-Milan: quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Empoli-Milan su Tuttosport.com

Dove vedere Empoli-Milan streaming e diretta tv

Empoli-Milan, gara valida per la 19ª giornata di campionato e in programma alle ore 12:30 allo stadio Castellani di Empoli sarà visibile in diretta in streaming su Dazn, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e sulla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajili, Luperto; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. Allenatore: Andreazzoli.

A disposizione: Perisan, Berisha, Shpendi, Gyasi, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini. Indisponibili: Bastoni, Bereszynski, Fazzini, Guarino,Kovalenko, Pezzella. Squalificati: Cacace. Diffidati: Cancellieri, Fazzini, Grassi, Gyasi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Jimenez, Simic, Gabbia, Bartesaghi, Musah, Zeroli, Romero, Jovic, Chaka Traoré. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Sportiello, Okafor, Pellegrino, Pobega. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musha, Reijnders.

Arbitro: La Penna (Roma).

Assistenti: Del Giovane e Ceccon.

IV uomo: Giua.

Var: Irrati.

Avar: Miele.

