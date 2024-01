Diretta Roma-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la 19ª giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata, sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Atalanta. Le due formazioni sono divise da un solo punto: 29 i bergamaschi e 28 i capitolini. I giallorossi di José Mourinho, sconfitti 1-0 dal gol di Rabiot all'Allianz Stadium nell'ultimo turno contro la Juve, in settimana hanno conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia non senza fatica, battendo 2-1 in rimonta nel finale la Cremonese. Grazie alla spinta del proprio pubblico (non si contano più i sold out), i capitolini stanno facendo benissimo tra le mura amiche, dove hanno collezionato ben sei successi, due pareggi e un solo ko, quello a inizio stagione (terza giornata, 1 settembre) contro il Milan. Decisamente opposto il rendimento esterno, con due sole vittorie, altrettanti pareggi e ben cinque sconfitte. La Dea di Gian Piero Gasperini, vittoriosa per 3-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, sembra invece essersi messa alle spalle il momento più difficile - un solo punto in quattro partite tra il 4 novembre e il 4 dicembre - e ha conquistato tre vittorie nelle ultime quattro. I bergamaschi stanno però facendo fatica lontano dal Gewiss Stadium, dove hanno racimolato appena tre vittorie.