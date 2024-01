Salernitana-Juve, scatta la maxi squalifica: allucinante caccia all'arbitro

Giudice Sportivo, le sanzioni

José Mourinho non potrà guidare la sua Roma dalla panchina nella trasferta di San Siro contro il Milan dopo essere stato espulso in occasione del match contro l'Atalanta "per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l'operato arbitrale". Inoltre il Napoli, in occasione della trasferta contro il Torino, ha ricevuto un'ammenda di €10.000 "per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti".