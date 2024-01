Rocchi, neanche una parola sugli arbitri arroganti. Imponga di usare il Var come si deve, altro che 8 errori

È sempre istruttivo ascoltare le periodiche arringhe del designatore arbitrale Gianluca Rocchi che difende a spada a tratta la categoria, pensa che tifosi e commentatori non abbiano occhi per vedere e orecchie per ascoltare i dialoghi, sia pure postdatati, fra arbitri e sala Var ( vedasi Inter-Verona ) e riesce a contraddirsi nell'arco dello stesso, appassionato intervento. Cogliendo fior da fiore dalle odierne esternazioni covercianesi...

"Stiamo sciupando il Var. Lo usiamo troppo"

1) Capitolo C'è troppo Var: "La media dei check Var nel girone d'andata è di 5,21 a partita e siamo vicini ai mille controlli complessivi. La media degli interventi è 0,41 a partita, in aumento rispetto alla scorsa stagione, ma allineato con il resto d'Europa. Ho chiesto ai ragazzi di decidere, perché chi decide toglie la maggior parte dei problemi al Var. Il Var lo stiamo sciupando noi come sistema, perché lo usiamo troppo, mentre dovrebbe essere usato solo per cose evidentissime. La responsabilità è anche nostra".

2) Capitolo Ma no, per fortuna che c'è il Var: "La tecnologia è benedetta, senza avremmo commesso 78 errori e adesso dovremmo andare in giro scortati".

3) Capitolo Come siamo belli, come siamo bravi: "Sul gruppo Var stiamo facendo un bel lavoro, anche dal punto di vista psicologico con sedute specifiche che ci saranno pure oggi a Lissone. Il gruppo dei varisti va tutelato". E meno male che a Lissone stanno facendo un bel lavoro. Le cantonate sesquipedali del girone d'andata devono essere relative alla Serie A che si gioca su Marte.