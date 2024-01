Diretta Genoa-Torino ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Il girone di ritorno della Serie A riparte da Marassi e dalla sfida tra Genoa e Torino. I rossoblù sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e vogliono allungare la scia, i granata arrivano da un buon momento con l'obiettivo di restare nelle zone alte della classifica, sognando anche l'Europa. Sono 70 i precedenti in Liguria tra le due squadre con 35 vittorie del griofne, 13 del Toro e 22 pareggi. All'andata finì 1-0 per il Torino con gol allo scadere di Radonjic, ma ad un girone di distanza sono tante le cose ad essere cambiate. Gilardino, oltre a non avere Dragusin passato al Tottenham, deve fare a meno degli infortunati Ekuban, Thorsby e Puscas. La coppia d'attacco sarà formata da Retegui e Gudmundsson. Pochi dubbi per Juric, che confermerà il tandem Zapata-Sanabria supportato da Vlasic. Il dubbio resta sull'out di sinistra, mente tra i pali è confermato Milinkovic.