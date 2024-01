A Monza la mano di Gagliardini lancia un'Inter spietata: 5-1, +5 sulla Juve

Nerazzurri subito padroni della partita, schiacciano il Monza nella sua metà campo e al 10' Gagliardini tocca di mano in area su colpo di testa di Lautaro Martinez : l'arbitro viene richiamato al Var e dopo una veloce revisione non ha dubbi, rigore per l'Inter con Calhanoglu che sblocca il parziale al 12' . I ragazzi di Inzaghi sono spietati e neanche un minuto dopo il gol del turco arriva l'immediato raddoppio firmato dall'asse Dimarco-Lautaro Martinez con il "Toro" che da pochi passi deve solo appoggiare la sfera per il 2-0 al 13'. Inter che sfiora anche il tris al 18' con Dimarco ancora protagonista (questa volta sulla destra) ma il suo filtrante sul secondo palo per Thuram è troppo potente ed il francese non ci arriva. Dopo lo shock iniziale il Monza si fa coraggio, si affaccia nell'area nerazzurra e al 30', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pessina insacca di testa dopo una carambola in area ma al Var annullano la rete per fuorigioco dello stesso Pessina .

Al 61' i ragazzi di Inzaghi mandano i titoli di coda ancora con Calhanoglu: palla in mezzo di Mkhitaryan dalla sinistra, Thuram nel cuore dell'area fa sponda indietro per l'ex Milan che da solo non può sbagliare una sorta di rigore in movimento per il 3-0. Al 69' prima ingenuità dell'Inter con Darmian che stende Dany Mota in area e Pessina dal dischetto non sbaglia per il gol dell'1-3. Nel finale l'Inter dilaga: fallo di Akpa Akpro su Frattesi in area con Lautaro Martinez che questa volta si presenta dagli 11 metri e cala il poker e all'88' Marcis Thuram mette la firma sulla partita con un bel mancino sul secondo palo dopo un contropiede ben condotto da Mkhitaryan.