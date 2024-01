Diretta Milan-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Milan e Roma si affrontano questa sera alle 20:45 a San Siro nel posticipo serale valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Entrambe eliminate in settimana dai quarti di Coppa Italia, le due squadre vengono periodi diversi in campionato. Il Milan di Pioli è reduce da due vittorie consecutive contro Sassuolo e Empoli, è al terzo posto in campionato con 6 punti di vantaggio sulla Fiorentina quarta. Periodo no invece quello dei giallorossi: solo una vittoria nelle ultime cinque di campionato contro il Napoli e solo un punto conquistato nelle ultime due gare, ovvero quello contro l'Atalanta. Ieri in conferenza stampa, Mourinho ha dichiarato: "In questo momento siamo a 4 punti dalla Champions, abbiamo perso 8 punti in 3 partite dove non avevamo la squadra per giocare. Abbiamo giocato una serie di partite con un gruppo ridotto di calciatori, criticare va bene ma dimenticare la difficoltà del nostro momento non va bene. Abbiamo perso il derby ma c'è un campionato da giocare. Dybala giocherà? Non penso proprio e senza di lui non è la stessa cosa".