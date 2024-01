Genoa-Torino, fischia CalVARese: Giua e i cartellini "senza cronometro"

Nella settimana della polemica di Gianluca Rocchi sui comportamenti di calciatori e dirigenti, Antonio Giua , che ha appena 35 anni ma è già un veterano per anni di appartenenza alla Can, non trova intoppi in Genoa-Torino , seppure aiutato da una partita in cui i calciatori pensano soprattutto a giocare, limitando lamentele e proteste.

Genoa-Torino, gli episodi arbitrali

Ventidue i falli fischiati in totale, undici per parte. Nessun grattacapo nelle due aree di rigore, corretti i cinque gialli, che diventano sei se si considera quello a Ivan Juric per proteste. Peraltro l’allenatore granata aveva ragione: non c’è fallo su Retegui, che scivola sul pallone. Mi è piaciuto invece quando l’arbitro sardo nel giro di pochi minuti ha decretato due ammonizioni per due falli consecutivi su Raoul Bellanova, prima quello di Ruslan Malinovskyi e poi quello di Aaron Martin. I cartellini infatti non hanno un “cronometro”: assegnarne due in poco tempo non costituisce un problema per un direttore di gara, se la sanzione è corretta come in questo caso.