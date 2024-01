Soulé e Kaio Jorge rialzano il Frosinone: Cagliari ribaltato, vittoria ritrovata

FROSINONE - Il Frosinone di Eusebio Di Francesco ritrova il successo dopo cinque sconfitte consecutive. Lo fa - in rimonta con il punteggio di 3-1 - nella delicatissima sfida-salvezza disputata fra le mura amiche del Benito Stirpe. Gli ospiti di Claudio Ranieri si portano in vantaggio con Sulemana al 26', per Di Francesco salgono invece in cattedra i tre talenti di proprietà della Juventus: nel recupero del primo tempo il Var cancella il pari di Barrenechea per una precedente infrazione di Brescianini, Kaio Jorge - subentrato a Cheddira al 60' - è grande protagonista dell'azione dell'1-1 siglato da Mazzitelli al 64', quindi, al 75', Matias Soulé decide il match con una punizione capolavoro. Il brasiliano scuola Santos, infine, trova la gloria personale - la seconda in Serie A - al minuto 95.