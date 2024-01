Meteora Serie A, un Mondiale vinto, si è ritirato in un'altra Juve: lo riconoscete?

"È un Tardelli moderno" aveva detto Antognoni, all'epoca direttore generale della Fiorentina. Di chi stiamo parlando? Vi diamo un altro indizio: il suo soprannome, classico dei brasiliani, deriva dall'unione delle parole vampiro e capeta (diavolo in italiano). Zero dubbi, si tratta di Vampeta. In Serie A ha vissuto più da meteora, non è riuscito ad esplodere con l'Inter. Nonostante avesse investito su di lui una leggenda come Ronaldo. Avevano giocato insieme al Psv. Risultato? Solo otto presenze e una forma fisica sempre al limite. Ma nonostante questo nel 2002 ha avuto la gioia di alzare la coppa del Mondo con il Brasile. Cosa fa ora? Un mix di cose.