Diretta Milan-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Milan gioca contro il Bologna a San Siro nel 22° turno di Serie A. I rossoneri sono terzi in classifica con 45 punti, hanno vinto le ultime quattro partite di campionato e presentano il secondo attacco più prolifico del torneo con 41 gol fatti. Il Bologna è in settima posizione a quota 32 e ha rimediato solo un punto nelle ultime tre giornate ma ha una delle migliori difese di Serie A. "Scudetto? Al momento non siamo in quella lotteria lì. Al momento siamo nella lotteria del migliorare il girone di andata e pensare partita per partita" ha detto Stefano Pioli alla vigilia del match.