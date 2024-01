Cagliari-Torino, fischia CalVARese: convincente la direzione di Colombo

Cagliari-Torino 1-2, statistiche e curiosità

Tecnico e disciplinare

L’arbitro chiude la sua partita con un totale di ventiquattro falli fischiati. Sul finale del primo tempo proteste vane della squadra di casa, che invoca un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Tameze. In realtà il tocco sembra avvenire appena al di fuori della linea dell’area, e peraltro il primo impatto è con il piede: solo in un secondo momento il pallone arriva sul braccio del calciatore ex Verona, che però si muove in maniera del tutto naturale. Al venticinquesimo del secondo tempo brutto fallo di Lapadula ai danni di Linetty; Colombo prima non fischia, poi “recupera” in ritardo. Rischia molto Buongiorno alzando la gamba e colpendo Lapadula sul petto: tuttavia il difensore granata prende la palla, ritrae la gamba e non c’è intensità. Giusto il giallo come provvedimento, nonostante il pericolo corso dal giocatore della nazionale. Nel finale annullato un gol a Pellegri per posizione di fuorigioco.