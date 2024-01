Pazzo Milan, sciupa due rigori e viene beffato nel finale: 2-2 col Bologna

MILANO - Dopo 4 vittorie consecutive il Milan frena pareggiando in casa per 2-2 contro il Bologna con i rossoneri che sbagliano ben due calci di rigore (uno per tempo) con Giroud e Hernendez e al 90' subiscono quello degli ospiti realizzato da Orsolini .

Milan-Bologna, la partita

Inizio partita dedicato a Mike Maignan, infatti al 16' (numero di maglia del portiere rossoneri) la partita si è fermata per un minuto per ribadire la lotta contro il razzismo con una frase di Martin Luther King sul maxi-schermo del Meazza. Al 18' primo squillo di Leao che ben imbeccato da Loftus-Cheek calcia defilato in porta con il mancino ma Skorupski è vigile e risponde di pugni, i rossoneri si fanno sempre pericoli ma al 28' si distraggono concedendo in una sola azione 5 occasioni al Bologna e alla fine Zirkzee beffa Maignan tra le gambe per l'1-0 rossoblù! I padroni di casa iniziano l'assedio e al 39' Kjaer viene colpito in faccia su palla vagante in area da Ferguson, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il rigore al Milan mostrando il cartellino osso a Thiago Motta: sul dischetto si presenta Giroud che calcia malissimo e Skorupski para fermando anche la sfera. I rossoneri però non si perdono d'animo e al 44' su assist perfetto di Calabria Loftus-Cheek in scivolata trova il gol del pareggio in un primo tempo con 6 ammoniti (4 per il Milan).

Inizio ripresa con Zirkzee che al 48' spreca incredibilmente una palla gol nel cuore dell'area calciando, da solo dopo aver mandato fuori tempo Gabbia, sopra la traversa. Il Milan fatica a trovare spazi ma al 63' spaventa il Bologna con l'incrocio dei pali colpito da Reinjders sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al 70' Leao colpisce male (con il ginocchio) da dentro l'area con la sfera che sfiora il palo alla destra di Skorupski. Leao è ispirato e al 72' si fa tutto il campo, De silvestri lo stende in area di rigore (mano in faccia), ancora rigore per il Milan e ancora un errore con Theo Hernandez che colpisce il palo e poi ribadisce il rete ma il gol viene annullato.

Il Bologna è stanco, non esce più dalla sua metà campo, il Milan pressa e all'84' percussione sulla destra di Florenzi, cross perfetto per l'incornata di Loftus-Cheek che vale il vantaggio Milan. Spalle al muro il Bologna si getta all'attacco e all'89' Orsolini mette in mezzo, Terracciano trattiene per la maglia Kristiansen e al Var l'arbitro assegna il rigore agli emiliani: Orsolini si presenta sul dischetto e trafigge Maignan per il 2-2.