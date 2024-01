Diretta Genoa-Lecce ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Genoa ospita il Lecce nel 22° turno di Serie A . I rossoblù sono undicesimi in classifica dopo aver ottenuto sei vittorie e sette pareggi, perdendo otto volte, in 21 giornate, e vengono da cinque risultati utili consecutivi. I salentini, invece, sono in quattordicesima posizione a quota 21 (4 successi, 9 pari e otto ko) e hanno rimediato appena un punto nelle scorse 5 partite di campionato, perdendo senza segnare contro Inter, Atalanta, Lazio e Juventus.

Segui Genoa-Lecce LIVE sul nostro sito

Dove vedere Genoa-Lecce: diretta tv e streaming

La partita tra Genoa e Lecce è in programma alle ore 12.30 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky. La sfida sarà disponibile anche in streaming su Skygo e Now.

Genoa-Lecce, probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; De Winter, Strootman, Thorsby, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Matturro, Arboscello, Sabelli, Bohinen, Fini, Papadoupolos, Cissé, Ekuban.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Oudin. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Rafia, Berisha, Blin, Banda, Krstovic, Sansone, Pierotti.

ARBITRO: Pairetto. ASSISTENTI: Massara-Bahri. QUARTO UOMO: Volpi. VAR: Serra. AVAR: Di Paolo.

Genoa-Lecce, scopri tutte le quote