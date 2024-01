Diretta Salernitana-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto all'Arechi dove Salernitana e Roma si affrontano nel posticipo del lunedì sera che chiude di fatto la 22esima giornata del campionato di Serie A . I giallorossi vogliono dare un seguito alla vittoria interna contro il Verona, arrivata nel giorno dell'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: in classifica i giallorossi sono attualmente ottavi in compagnia del Napoli ma la zona Champions League dista solamente quattro punti. Discorso diverso per la Salernitana fanalino di coda: la squadra di Pippo Inzaghi è sempre più ultima a quota 12 punti ed è reduce da un filotto di tre sconfitte consecutive, l'ultima arrivata in casa contro il Genoa di Gilardino.

Salernitana-Roma: diretta tv e streaming

Salernitana-Roma, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Daniliuc, Gyomber, Bradaric; Basic, Maggiore, Legowski; Candreva, Tchaouna; Simy. Allenatore: D'Angelo. A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Sambia, Pierozzi, Martegani, Kastanos, Botheim, Ikwuemesi. Indisponibili: Cabral, Coulibaly, Dia, Fazio, Pirola. Squalificati: Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Svilar, Boer, Huijsen, Celik, Zalewski, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kumbulla, Ndicka, Renato Sanches, Smalling, Spinazzola. Squalificati: Paredes.

Arbitro: Di Bello della sezione di Brindisi

Assistenti: Dei Giudici-M.Rossi

IV uomo: Dionisi

Var: Paterna

Avar: Doveri

