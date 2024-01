Serie A, 5 rigori sbagliati nella stessa giornata: quando l’ultima volta?

Tra polemiche, risultati a sorpresa e certezze, la 22ª giornata di Serie A 2023-24 va di diritto tra le più strane ed epiche della storia. Il motivo? I cinque rigori sbagliati . Tra penalty calciati malissimo e altri sfortunati, i portieri si sono presi la scena. A dare il via alla catena ci ha pensato Giroud in Milan-Bologna con un penalty "passato" a Skorupski. Nella ripresa, con il francese in panchina, Theo Hernandez ha fatto lo stesso, calciando meglio ma centrando il palo.

Krstovic in Genoa-Lecce ha fatto esultare i fantallenatori di Martinez. Dopo poche ore anche Duda si è iscritto alla domenica degli errori, facendosi ipnotizzare da Turati. Nico Gonzalez ha chiuso la serata, con un tiro pessimo bloccato da Sommer. In attesa di Salernitana-Roma, già questo è un dato da record, che per rivedere dobbiamo fare un salto indietro di oltre 60 anni.

Serie A, cinque rigori sbagliati: il precedente

L'ultima volta che in un turno sono stati falliti cinque rigori è capitato nell'11ª giornata di Serie A del 1960-1961. Protagonista anche la Juventus con il penalty sbagliato da Cervato nel match perso 3-1 contro l'Inter. I bianconeri vinsero poi lo scudetto. Poi in Napoli-Bari non fece centro Bodi, ma gli azzurri riuscirono lo stesso a vincere di misura. Stessa sorte per Cella del Torino contro il Lecco, nella gara vinta 3-1 dai granata. Ma nella stessa partita a prendersi la scena fu Gotti, capace di sbagliarne addirittura due.