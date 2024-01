Cori razzisti a Maignan, accolto in parte il ricorso dell'Udinese: la decisione

UDINE - Continuano a tenere banco in casa Udinese i cori razzisti rivolti a Mike Maignan durante il match casaligno contro il Milan perso nel finale per 3-2 dalla squadra di Cioffi. Una gara segnata dagli orribili insulti ricevuti dal portiere rossonero provenienti da uno spicchio di pubblico bianconero e che avevano portato alla sospensione della sfida per alcuni minuti. Dopo la decisione del giudice sportivo di sanzionare il club friulano con l'obbligo di disputare una partita a porte chiuse è stato parzialmente accolto il reclamo del club friulano.