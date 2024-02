La Serie A in campo per rifugiati e sfollati

TORINO - In occasione della 23ª giornata della Serie A verrà promossa la Campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’inverno a quasi 5 milioni di rifugiati e sfollati di otto Paesi: Afghanistan, Egitto, Giordania, Iran, Libano, Pakistan, Siria e Ucraina. Tantissimi bambini, donne e uomini in fuga dalle guerre in questo momento sono in pericolo. Il gelo invernale è una minaccia per le famiglie che vivono in ripari di emergenza oppure in case danneggiate dai bombardamenti esposte a vento, pioggia e neve. Tra gli interventi in programma: fornitura di beni di prima necessità specifici per l’inverno – coperte, stufe, abiti invernali; assistenza economica diretta alle famiglie più vulnerabili che in questo modo potranno autonomamente provvedere alle spese essenziali come cibo e medicine; isolamento termico degli alloggi di emergenza e supporto alle famiglie per la riparazione delle abitazioni danneggiate. Ancora una volta, tra i testimonial dell’iniziativa ci sono due grandi campioni del calcio italiano, Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi, insieme al centrocampista della Juventus Timothy Weah, alla schiacciatrice del Vero Volley Milano Myriam Sylla e alla giornalista e conduttrice tv Giorgia Rossi. Chiunque può contribuire a fermare il gelo, inviando un sms o chiamando il 45588.