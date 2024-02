Diretta Bologna-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Alle ore 20.45 Bologna e Sassuolo chiudono il sabato della 23ª giornata del campionato di Serie A. Al Dall'Ara i rossoblù si affidano al ciclo casalingo per sbloccare lo zero alla casella vittorie nel 2024: l'ultimo successo, infatti, è arrivato prima di Natale, quando contro l'Atalanta i felsinei avevano completato una settimana da sogno iniziata con il successo sulla Roma e proseguita con il colpaccio in Coppa Italia contro l'Inter a San Siro. Dall'altra parte i nervoerdi sono alla ricerca di riscatto nel derby dopo l'ultimo ko contro il Monza. Alle spalle di Zirkzee agiranno Orsolini, Ferguson e Saelemaekers: queste sono le scelte di Thiago Motta, sostituito in panchina dal vice Hugeaux dopo l'espulsione di Milano. Per Dionisi mancheranno gli infortunati Berardi e Toljan, mentre rientra a pieno regime Racic, a lungo fermo per problemi fisici: probabile dunqeu un arretramento di Thorstvedt, con Bajrami sulla trequarti; in difesa Erlic torna al suo posto al fianco di Ferrari, con Tressoldi in panchina.