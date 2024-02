Diretta Udinese-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Necessità di punti per l'Udinese di un Cioffi concentrato in vista del Monza nell'impegno casalingo valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A. Poche novità negli undici iniziali, con Pereyra al rientro alle spalle di Lucca, Ehizibue in vantaggio su un Ebosele in affanno nell'ultimo periodo sulla fascia di destra. Dal lato mancino di centrocampo ballottaggio serrato fra Kamara e Zemura. Da parte sua il Monza che arriva in Friuli sa bene che la posta in palio è altissima, perché vincendo la squadra brianzola salirebbe a +13 sulla zona retrocessione, rinsaldando nei fatti una tranquilla salvezza con ampio anticipo. Palladino tiene qualche ballottaggio aperto: Djuric dovrebbe esordire dall’inizio proprio per battagliare con la retroguardia friulana, mentre Zerbin si gioca il posto con Birindelli. Dietro Caldirola non sta benissimo ed è stato provato Carboni come alternativa, mentre a centrocampo Gagliardini ha disputato un solo allenamento pieno e sarà sostituito da Bondo. Davanti Colpani e Mota favoriti sull’altro Carboni.