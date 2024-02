Zirkzee da sogno, poker Bologna al Sassuolo e Motta è in zona Champions

BOLOGNA - Il Bologna di Thiago Motta torna al successo in campionato (ultima vittoria datata 23 dicembre contro l'Atalanta) battendo in rimonta il Sassuolo per 4-2 nel derby emiliano. Vittoria che consente ai rossoblù di salire momentaneamente al 4° posto (36 punti come l'Atlanta che ha una gara da recupera) scavalcando la Roma.