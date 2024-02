Diretta Torino-Salernitana ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino di Ivan Juric aprirà il programma della domenica della 23ª giornata di campionato ospitando alle 12:30 la Salernitana di Filippo Inzaghi. I granata vogliono dare continuità alla bella vittoria a Cagliari nell'ultima giornata per continuare ad inseguire la zona Europa. Quello che esce dal mercato di gennaio non è un Toro qualitativamente rinforzato, tuttavia più organico. Una soluzione in uscita per chi era ai margini è stata trovata, e il gioco delle coppie è stato completato: Ivan Juric due giocatori per ruolo li ha, ma certo non sono Lovato, Masina, Okereke - e per ora tanto meno Kabic - a poter dare un consistente contributo verso le posizioni di classifica che condurranno in Europa. Indicativo che contro la Salernitana uno tra i nuovi arrivati potrà semmai subentrare: magari Lovato, vista l’indisponibilità di Buongiorno e Schuurs (unici assenti tra i granata), o Okereke fossero fatte rifiatare entrambe le punte titolari (Zapata e Sanabria).