Yildiz e Calhanoglu, la Turchia al potere: insieme dopo Inter-Juve

Avversari in campo, ma fuori dal rettangolo verde la storia cambia radicalmente, così come in Nazionale. Nell'Inter che a San Siro batte di misura la Juventus con un autogol di Gatti, grande protagonista è Hakan Calhanoglu, indubbiamente uno dei più brillanti tra i nerazzurri. A dire la sua c'era, con la maglia bianconera, il connazionale turco Kenan Yildiz, alla sua prima sfida contro l'Inter e autore di una prestazione decisamente positiva.