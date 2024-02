Serie A, cambio epocale: via Tim dopo 25 anni. Il nuovo sponsor

Un cambiamento epocale è stato deciso nel corso dell'Assemblea della Lega Serie A tenutasi nel pomeriggio del 5 febbraio in via Roselli. E' stato scelto di cambiare sponsor a partire dalla annata 2024/25 ed è stato trovato un accordo con Eni , con la sua società di prodotti e servizi per la mobilità Enilive , per la durata di 3 anni per una cifra di 22 milioni circa a stagione. La nuova partnership andrà a sostituire quella con la Tim, sponsor negli ultimi 25 anni.

Serie A con Enilive: i dettagli

Nell'accordo è stata inserita un'opzione di rinnovo per altre due stagioni, e in questa partnership Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l'introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile per salvaguardare l'ambiente e il Pianeta. Enilive ha l’obiettivo di fornire, anche attraverso le Enilive Station, servizi e prodotti progressivamente sempre più decarbonizzati per la transizione energetica attraverso nuove offerte come il bio carburante HVOloution, il bio GPL, il biomerano, ricariche elettriche oltre a car sharing Enjoy disponibile già in diverse città italiane. Insomma un accordo importante sotto tanti punti di vista come ha confermato la compagnia di Enilive in una nota: "C'è grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio".