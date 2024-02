Juve-Udinese, l’arbitro è Abisso: i precedenti con i bianconeri

Torna la Serie A con la 24ª giornata di campionato. Ad aprire i giochi saranno Salernitana ed Empoli con l'anticipo di venerdì 9 (ore 25:45), mentre il match conclusivo si disputerà allo Stadium dove la Juve ospiterà l' Udinese di Cioffi sotto la direzione di Rosario Abisso. I bianconeri scenderanno in campo per ritrovare il successo che manca dalla trasferta di Lecce. Il pareggio con l'Empoli e la sconfitta di San Siro hanno infatti aumentato il distacco con l' Inter nella lotta al primo posto. L'Aia ha nel mentre ufficializzato le designazioni degli arbitri per gli incontri in programma. La gara all'Olimpico tra i nerazzurri e la Roma di De Rossi sarà invece arbitrata da Guida .

Abisso, i precedenti con la Juventus

Sono 5 le gare dei bianconeri arbitrate da Abisso, per un totale di 3 vittorie, 1 un pareggio e 1 sconfitta. L'arbitro di Palermo era in campo in occasione del match allo Stadium vinto dal Benevento per 1-0 nella stagione 2020-2021 e nell'altra gara con i lucani vinta dalla Juve. Era inoltre presente nella partita contro la Sampdoria al Ferraris dove la Vecchia Signora non andò oltre lo 0-0. Quanto al bilancio delle reti, sotto la sua direzione, i bianconeri hanno realizzato complessivamente 8 gol e subiti 3.