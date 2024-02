Diretta Roma-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma riceve l'Inter per il 24° turno di Serie A. I giallorossi vengono da tre vittorie di fila e sono quinti in classifica con 38 punti. In 12 partite casalinghe, hanno perso una sola volta ottenendo poi 8 successi e tre pareggi. I nerazzurri invece sono primi in classifica con il miglior attacco (51 gol fatti) e la difesa meno battuta del torneo (10 gol subiti) e vengono da quattro vittorie consecutive. "Sono straconvinto di poterli battere. Ogni squadra al mondo è battibile, anche l'Inter che è la squadra più forte del campionato a detta di tutti. Si alza il livello, si alza l'attenzione, cambia la metodologia di preparazione alla gara perché affrontiamo una squadra abituata ad avere il dominio del gioco. Dobbiamo sapere che ci sono cose che possono dargli fastidio" ha detto De Rossi in conferenza stampa.