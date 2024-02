Diretta Sassuolo-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Il Torino di Ivan Juric chiude il programma del sabato della 24ª giornata di campionato facendo visita al Sassuolo con l'obiettvo di riscatatre l'amaro pareggio casalingo per 0-0 contro la Salernitana nell'ultima giornata. I granata inseguono ancora il sogno Europa con l'allenatore che ha girato pagina malgrado la sua situazione ancora incerta per il futuro: "Abbiamo lavorato come al solito, con la convinzione che si è sprecata una grande occasione contro la Salernitana. In questo tipo di partite, anche un gol su angolo può servire. Abbiamo parlato solo su come migliorare tutti gli aspetti in cui siamo ancora indietro". Il che sta a significare che la concentrazione è alta e che il gruppo non si farà condizionare da situazioni esterne. Futuro incerto soprattutto per l'avversario di Juric, Dionisi, che in caso di sconfitta potrebbe essere sollevato dall'incarico con Fabio Grosso papabile sostituto