Juve, Inter e Milan pronte alla rivoluzione: febbraio caldo per il calcio italiano

Il sostegno di Milan, Inter, Juventus

Dunque il presidente federale ha registrato il sostegno convinto delle due squadre milanesi e della Juventus che negli ultimi tempi hanno manifestato il proprio disappunto per come vengono gestite non poche situazioni nella Lega di Serie A. Non a caso, dopo l’ultima e recente turbolenta assemblea, ne è stata convocata una nuova a strettissimo giro di posta (lunedì) in cui è annunciato un confronto serrato - per usare un eufemismo! - sulla questione della riforma dei campionati con le piccole e parte delle medie che sono contrarie alla riduzione del numero di partecipanti. Un febbraio destinato a diventare più caldo del solito non soltanto a livello climatico...