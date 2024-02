Diretta Fiorentina-Frosinone ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - A caccia del primo successo del 2024. C'è solo questo in cima ai pensieri di Vincenzo Italiano aspettando il Frosinone, ricominciare a vincere e respirare l'aria d'Europa. Urge ritrovare quella vittoria che manca dal 29 dicembre (1-0 sul Torino). E per riuscirci il tecnico viola pensa fortemente di affidarsi a Belotti: sarebbe l'esordio da titolare per lui con la nuova maglia, da festeggiare ritrovando quel gol che in A gli manca dallo scorso 8 ottobre al Cagliari. Il Frosinone, da parte sua, archiviata la beffarda sconfitta casalinga patita contro il Milan, è chiamato ad un altro match molto complicato. La formazione laziale sarà ospite della viola in una sfida dove l’undici di mister Di Francesco è chiamato a fare punti per non restare invischiato nelle sabbie mobili della zona rossa della classifica.