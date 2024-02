Sassuolo-Torino, fischia CalVARese: con Orsato nessuno protesta

Daniele Orsato era stato chiamato in extremis a sostituire Federico La Penna per questo match del Mapei Stadium. L’arbitro di Schio affronta la partita come se fosse una finale, dimostrando fin dall’inizio il massimo della concentrazione. Un esempio, il richiamo all’allenatore granata Ivan Juric dopo soli quindici minuti.

Tecnico e disciplinare

Orsato adotta una soglia tecnica sempre elevata nonostante i ventitré falli in tutta la partita: il match infatti è piuttosto ruvido, e il direttore di gara fischia il meno possibile. I calciatori accettano la gestione di Orsato anche quando spiega il contatto con gesti amplissimi e plateali, che solo lui può permettersi in Serie A. Non si registrano episodi significativi nelle due aree di rigore. Corretti i cartellini gialli: quello nel primo tempo a Doig e quelli nel secondo a Tameze, Vlasic e Lovato. Quest’ultimo in realtà rischia tantissimo su una trattenuta plateale, sulla quale Orsato concede il vantaggio.

Personalità e controllo

Orsato è di certo uno degli arbitri con la personalità più spiccata non solo in Italia ma anche nel mondo. Non può essere impensierito da una gara del genere, e infatti i protagonisti in campo non solo accolgono favorevolmente le sue decisioni, ma sono anche propensi al colloquio con lui, sempre pronto a dispensare chiarimenti.

