Il calcio italiano e le riforme per non riformare nulla: tutte le contraddizioni

Una riforma che non riforma nulla

È curioso che quando si parla di Superlega, ci siano presidenti pronti a stracciarsi le vesti contro il «calcio dei ricchi» e a difesa del «calcio di tutti» e poi si minacci di fare come la Premier, abbandonando il calcio italiano (senza, evidentemente, sapere bene come funziona la Premier). Sono curiose un mucchio di contraddizioni nella delirante discussione sulle riforme del calcio italiano, ma forse vale la pena concentrarsi sull’unico punto in cui si trova un minimo di coerenza: il calcio italiano, in realtà, non vuole riformarsi. Perché se un discorso iniziato dieci anni fa (quando, per esempio, Lotito era molto favorevole alle 18 squadre), non produce nulla (tolta una montagna di debiti che nel frattempo si è accumulata), forse bisogna farsi altre domande o un’unica definitiva domanda: chi è che ci guadagna a tenere tutto com’è, visto che il calcio italiano produce più debiti che profitti? Forse chi dal calcio si ritaglia potere, forse chi rosicchia la sua fetta di diritti tv, forse chi, colpendo cerchi e botte, mantiene la sua poltrona. Insomma, ci vuole molto ottimismo, a questo punto, per pensare che avvenga una qualsiasi riforma: quella delle quattro big, quella di Gravina o quella delle sedici. L’unico accordo, per ora è su una riforma che non riformi nulla.