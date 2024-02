Serie A con 18 squadre, la profezia di Gravina: "La farai tu per forza..."

Il prossimo passaggio è previsto alla prossima riunione, fissata per martedì prossimo, quando proseguirà il percorso riformatore in vista della definizione del documento finale. E la riforma dei campionati? Se ne riparlerà più avanti . Gravina non smania di scatenare lo scontro fra le componenti, nonostante per l’abolizione del diritto di veto ieri avesse contato una maggioranza che neanche Geolier , perché fra Dilettanti, Calciatori, Allenatori e spiccioli della C arrivava al 70%. Ma il problema è, ovviamente, la guerra civile che scatenerebbe il restante 30%. Come nella vecchia DC, il “contarsi” è stata una mossa per aprire la via del compromesso (suggerito da Giancarlo Abete ). È stato un confronto pacato, ma qualche freccia è scoccata.

Gravina, Casini e la riduzione a 18 squadre

E proprio per esprimere tutto il suo disappunto per la strumentalizzazione dell’incontro avuto con Juventus, Inter e Milan, che aveva tanto scandalizzato gli altri club, il presidente Gravina ha spiegato: «Abbiamo parlato di questioni puramente tecniche, che forse dovreste prendere in considerazione». Ovvero il fatto che l’ingigantirsi delle competizioni internazionali (Super Champions di Ceferin e Mondiale per club di Infantino) si mangerà una fetta di campionati nazionali. E questo succederà nel 2025-26, la stagione che inevitabilmente verrà ritardata per la coda del Mondiale per club (previsto tra giugno e luglio 2025). Uno studio che ieri è stato esaminato evidenzia come verranno fisicamente a mancare le date per rischiare un campionato a 20 squadre. E, a quel punto, Gravina ha detto a Casini: «Lorenzo, la riduzione a 18 la farai tu per forza». Niente assemblee, niente votazioni, diritti di veto o giochi politici: deciderà il calendario internazionale, quello della Fifa e dell’Uefa, quello del calcio del popolo che - com’è che dicevano? - doveva difendere i campionati nazionali dai ricchi che se li volevano mangiare. Ammesso che nasca, la Superlega, non troverà molto da sgranocchiare...