Open Var cambia: la novità sugli episodi da moviola e le decisioni arbitrali

Open Var e i contenuti speciali

A chiudere il comunicato è stata un'altra novità a partire dalle prossime settimane perché "verranno prodotti anche una serie di contenuti speciali on demand per conoscere ancora meglio come nascono le scelte dei direttori di gara e non solo. Dalle azioni di gioco ritenute irregolari a come si prepara mentalmente un arbitro, fino a come si vive l’avvicinamento al match e il giorno della partita, un racconto che possa svelare tutto quello che il tifoso non vede, incluso il lato più umano dell’arbitraggio". Insomma una novità assoluta per far capire meglio le decisioni e cercare di rendere più chiare le varie situazioni e dinamiche di gioco.