Napoli, solo un pari col Genoa: Mazzarri si allontana dall’Europa

NAPOLI - Dopo il ko contro il Milan arriva un pari all'ultimo respiro per il Napoli che al Maradona aggancia il Genoa al 90'. Termina 1-1 con il Grifone che passa ad inizio ripresa con Frendrup per poi farsi raggiungere allo scadere da Ngonge. L'ex Verona è nuovamente decisivo per evitare un pesante ko in campionato ai campioni d'Italia che con l'arrivo di Mazzarri al posto di Garcia non sono riusciti ad invertire il trend di una stagione complessa: nono posto a quota 36 in compagnia del Torino. Rammarico per Gilardino che riesce comunque a strappare un punto importante per la classifica dei rossoblù.