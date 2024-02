Diretta Frosinone-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Dopo il pareggio nell'andata dei playoff di Europa League sul campo del Feyenoord, la Roma si prepara per rituffarsi nel campionato con la trasferta di Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco. Daniele De Rossi ha festeggiato a Rotterdam un mese sulla panchina giallorossa con uno score di tre successi, una sconfitta (con l’Inter) e il pari di giovedì scorso: ora una gara fondamentale per riprendere la corsa Champions. Ci sarà Lukaku a guidare l'attacco, mentre è da verificare l'impiego di Dybala nel ritmo delle tre partite a settimana. Ad attenderli allo stirpe una formazione ciociara che a definirla emergenza sarebbe quasi riduttivo. Di Francesco avrà appena quattro difensori a disposizione più il giovane Pahic, aggregato dalla Primavera, e dovrà rinunciare anche al jolly Garritano, fermatosi in settimana. Un match importante per i gialloblù che dopo un avvio importante in questa Serie A sono tornati a doversi guardare alle spalle per evitare di scivolare nuovamente in Serie B.